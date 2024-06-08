Sid Meier's Civilization VII официально представлена - 4X-стратегия получит полную локализацию на русский язык

Во время Summer Game Fest 2024 была официально анонсирована новая часть из серии стратегий, курируемой Firaxis Games. Встречайте новую Civilization.

Sid Meier's Civilization VII - это 4X-стратегия от легендарной команды Firaxis Games, подарившей миру такие шедевры, как серия Civilization и XCOM.

Создайте империю, которой не было равных в истории! Выберите одного из легендарных лидеров, пишите историю своей цивилизации, расширяйте границы, возводите города и архитектурные чудеса, ведите войны или сотрудничайте с другими цивилизациями, исследуйте неизведанные земли.

Если верить описанию игры в Steam, то она получит полную локализацию на русский язык, включая озвучку. Но это может оказаться ошибкой.

Первый геймплей игры покажут в августе 2024 года, а релиз Sid Meier’s Civilization VII состоится в 2025 году.