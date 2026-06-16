ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
6.6 238 оценок

Sid Meier's Civilization VII получила обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Sid Meier's Civilization® VII, вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновление способа гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
7
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий