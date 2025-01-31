Создатели Civilization 7 представили дорожную карту с DLC и бесплатным контентом, который появится после запуска

Компания Firaxis представила дорожную карту для Sid Meier’s Civilization 7, подробно описав, какой контент появится после запуска, включая платные DLC и бесплатные обновления для всех.

Очевидно, что план контента стартует 6 февраля, в день начала раннего доступа для тех, кто приобрел Deluxe или Founder's Edition Civilization 7, а также выхода патча нулевого дня. Глобальный запуск состоится менее чем через неделю и запланирован на 11 февраля для ПК, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

Следующий шаг — начало марта, когда выйдет первая часть DLC «Перекрестки Мира» с лидером Адой Лавлейс и цивилизациями Британии и Карфагена. В это же время выйдет обновление 1.1.0, а также событие «Битва чудес природы» и Бермудский треугольник.

Вторая часть вышеупомянутого DLC с участием лидера Симона Боливара и цивилизаций Болгарии и Непала, а также обновление 1.1.1 с событием «Чудесные горы» запланированы к выпуску в конце того же месяца.

Выход дополнения «Право на власть» запланирован на период с апреля по сентябрь. В него войдут два новых лидера, четыре дополнительные цивилизации и многое другое. В этот же период запланированы обновления с бесплатным контентом для всех игроков, включая события, испытания и корректирующие патчи. Конечно, поддержка на этом не закончится, и ее объем будет увеличиваться после октября и далее.