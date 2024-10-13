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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.9 68 оценок

Создатели Sid Meier's Civilization 7 представили лидера вьетнамской нации Чынг Чак

monk70
Новости

Sid Meier's Civilization 7 дебютирует через несколько месяцев, но разработчики уже соблазняют нас дополнительными материалами из новой игры Firaxis Games. Встречайте еще одного исторического лидера.

Sid Meier's Civilization 7, как обычно, будет полна исторических персонажей, которых мы сможем использовать по-своему. Любители истории оценят тот факт, что в игре появится вьетнамский лидер Чынг Чак.

Согласно представленному материалу, она — героиня, обладающая многочисленными боевыми навыками, которая, однако, не любит руководителей с высокопоставленными военными деятелями. Она дает 3 бесплатных «повышения» для юнитов, позволяет лучше стартовать в бою, гарантирует +10% к научному развитию, а также предлагает старт в интересной тропической зоне.

Sid Meier’s Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А Хошимина слабо? // Александр Ковалёв

2
Шмоня Натанзон

Можно гулять года 2 пока основные ДЛЦ подвезут.....а с косметическим мусором пошли они на член.

1
Archibalbd7

особенно цена соблазнительная что звиздец , да и требования тоже восхитительные

0
антон фекалис

губища отрастила себе кобыла

0
ze1n_82

очко дает погулять?)

0
Aellie

Сугубо из-за старта в джунглях стоит попробовать. Еще интересно, что у них во всех превью столица у реки. Надеюсь, они этот факт вынесли в отдельную опцию, а то 200 раз приходится перезапускать, чтобы нормальное место выбить.

0