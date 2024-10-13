Создатели Sid Meier's Civilization 7 представили лидера вьетнамской нации Чынг Чак

Sid Meier's Civilization 7 дебютирует через несколько месяцев, но разработчики уже соблазняют нас дополнительными материалами из новой игры Firaxis Games. Встречайте еще одного исторического лидера.

Sid Meier's Civilization 7, как обычно, будет полна исторических персонажей, которых мы сможем использовать по-своему. Любители истории оценят тот факт, что в игре появится вьетнамский лидер Чынг Чак.

Согласно представленному материалу, она — героиня, обладающая многочисленными боевыми навыками, которая, однако, не любит руководителей с высокопоставленными военными деятелями. Она дает 3 бесплатных «повышения» для юнитов, позволяет лучше стартовать в бою, гарантирует +10% к научному развитию, а также предлагает старт в интересной тропической зоне.

Sid Meier’s Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года.