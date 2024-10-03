Стали известны системные требования к ПК для Sid Meier's Civilization 7

Firaxis Games опубликовала официальные системные требования к ПК для своей будущей стратегической игры Sid Meier’s Civilization 7.

Для запуска игры в разрешении 1080p/низких настройках с частотой 30 кадров в секунду вам понадобится Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 1200 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 460 или Intel Arc A380. Для игры также потребуется 20 ГБ свободного места на диске, и разработчики предлагают использовать SSD.

Для игр в 1080p/средних настройках с 60FPS вам понадобится Intel i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 или Intel Arc A750.

Наконец, для 4K/60FPS на высоких настройках вам понадобится Intel i7-14700F или AMD Ryzen 9 5950X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.

Firaxis Games не раскрыла, будет ли игра поддерживать NVIDIA DLSS 3 или AMD FSR 3.0. Поскольку это стратегическая игра, DLSS 3 Frame Generation или FSR 3.0 FG было бы разумно иметь. Так что будем надеяться, что разработчики добавят им поддержку.

Sid Meier’s Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года