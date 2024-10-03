Стали известны системные требования к ПК для Sid Meier's Civilization 7

Firaxis Games опубликовала официальные системные требования к ПК для своей будущей стратегической игры Sid Meier’s Civilization 7.
Для запуска игры в разрешении 1080p/низких настройках с частотой 30 кадров в секунду вам понадобится Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 1200 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 460 или Intel Arc A380. Для игры также потребуется 20 ГБ свободного места на диске, и разработчики предлагают использовать SSD.
Для игр в 1080p/средних настройках с 60FPS вам понадобится Intel i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 или Intel Arc A750.
Наконец, для 4K/60FPS на высоких настройках вам понадобится Intel i7-14700F или AMD Ryzen 9 5950X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.
Firaxis Games не раскрыла, будет ли игра поддерживать NVIDIA DLSS 3 или AMD FSR 3.0. Поскольку это стратегическая игра, DLSS 3 Frame Generation или FSR 3.0 FG было бы разумно иметь. Так что будем надеяться, что разработчики добавят им поддержку.
Sid Meier’s Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года
А может сразу суперкомпьютер из научного центра ЦРА
4070? для стратегии цивилизации?? Они угарают?! Не я понимаю total war еще, там прорисовка множества юнитов и тд. Но тут зачем??
Волшебная трассссировочкааааа!!!!!! Вам же кожанка говорил что это будущее иг0р?
одно плохо. Ввиду перехода от построек внутри города эти районы занимают значительную площадь. Карта вмещает крупных городов с гулькин нос на каждую страну если стран много. Слишком уж маленькие миры стали
выбираешь гигантскую карту, не?
конечно.. гиганская в 3+ циве куда меньше карты Европа во второй. Где реально на островах британских с пару десятков городов разместить можно. Уж точно все приличного размера города влезут. А гиганская в 5+ версиях это типа на японию 2 города. на британию 1-2. на всю европу с пяток еще влепить попробуй и т.д.
Для чего даже в 4к ультра там такие требования? Теория сговора производителей и геймдевов подтверждается с каждой новой игрой.
Ладно процессор нужен требовательный, чтобы ходы большого количества соперников вычислять, но такая графика должна на встройке хотя бы в 1080p/60 запускаться.
Так не будет большого количества соперников, они вообще всё в хлам занерфили же.
20Гб? Шестерка больше весит..
Писать 1050 в требованиях в 24 это стыд, забудьте про этот хлам раз и навсегда
не она актуальна до сих пор - это ныне разрабы не оптимезируют.
Так можно написать и про карту 10 летней давности) Где хоть она актуальна? Я Догму 2 даже на 1660ти не смог на работе поиграть, ну это к примеру. Ну если ты про игру в старье, то конечно.
ну да догма 2 с божественной оптимизацией - а графон там прям "технологии будущего" графон времён 2012
Нашли че вспомнить. Я в догму на 4080 нормально поиграть не смогла. Игра лютый неоптимизированный кал.
Там 4гб видео, даже с учетом 1080p многие игры с большими высокодетализированными моделями будут долбиться в столь малый объем памяти. Она могла бы компенсировать это прямым доступом к данным игры на NVme по PCI 4, но она его не поддерживает. Да кстати она еще и проц будет подготовкой ресурсов нагружать. Даже если просто данный момент взять, то уже видно что она техногически серьезно отстала. Когда модели персонажей весят по полгига не о какой 1050 разговора быть не может.