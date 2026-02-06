Стратегия Civilization 7 вышла на iPhone и iPad

Студия Firaxis Games выпустила мобильную версию стратегии Sid Meier’s Civilization 7 для устройств под управлением iOS. Релиз состоялся эксклюзивно в рамках подписочного сервиса Apple Arcade.

Мобильное издание представляет собой полноценную адаптацию оригинальной версии с интерфейсом и управлением, переработанными под сенсорные экраны.

При этом мобильная версия имеет несколько ограничений: сетевые режимы в ней отсутствуют, а DLC выпускаться не будут.

Sid Meier’s Civilization 7 доступна на iPhone и iPad с процессорами уровня A17 Pro и M1 или более современными. Для корректной установки требуется около 3,5 ГБ свободного места во внутренней памяти устройства.

В Sid Meier’s Civilization 7 пользователям предлагается возглавить одного из легендарных лидеров прошлого и заняться построением цивилизации, способной добиться мирового господства.