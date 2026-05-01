Студия Firaxis подвела итоги апреля для игры Civilization 7 и анонсировала новые обновления

Разработчики из студии Firaxis опубликовали отчет за апрель 2026 года для своей глобальной стратегии Civilization 7. Авторы успешно завершили этап 3 тестирования грядущего масштабного обновления Test of Time, релиз которого запланирован на весну. В этом апдейте игроки получат долгожданную возможность играть за любую выбранную цивилизацию на протяжении всех 3 доступных эпох. Также в игре появится новая механика Triumphs, которая придет на смену путям наследия, и будут полностью переработаны условия достижения победы. Точная дата выхода обновления пока держится в секрете.

Помимо глобальных планов, в апреле для игры вышел патч 2 версии 1.3.2, который принес небольшие улучшения стабильности и добавил поддержку подростковых учетных записей. В преддверии своего юбилея в честь 30 лет работы студия Firaxis провела ребрендинг и представила обновленный логотип. В рамках праздника классические проекты компании теперь официально поддерживаются в облачном сервисе GeForce Now, а в магазине Steam до 14 мая проходит масштабная распродажа со скидками до 80 процентов на различные проекты студии.

Несмотря на позитивный тон официальных новостей, реакция фанатского сообщества остается весьма негативной. В комментариях на платформе Steam пользователи массово критикуют текущее состояние проекта. Игроки выражают недовольство отсутствием режима Hotseat, невозможностью детальной настройки параметров карты и редким выпуском патчей. По наблюдениям пользователей, текущий онлайн в Civilization 7 держится на отметке около 6000 человек, что существенно уступает показателям предыдущих игр серии, таких как Civilization 6 и Civilization 5. Разработчики обещают исправить ситуацию в будущих обновлениях.