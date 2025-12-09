Свежее обновление Sid Meier's Civilization VII улучшает интерфейс и корректирует могущество Египта

Разработчики из Firaxis Games выпустили патч 1.3.1 для Sid Meier’s Civilization VII, который внёс несколько заметных изменений в баланс и интерфейс игры. Хотя обещанный режим игры за одну цивилизацию так и не появился, обновление предложило игрокам ряд полезных нововведений.

В центре внимания баланс наций. Египет, Рим, Америка, Буганда, Россия и Мали получили «солидную смесь ослаблений и усилений». Особое внимание привлекает Египет: после того как патч 1.3.0 сделал эту цивилизацию чрезмерно могущественной, фанаты активно критиковали разработчиков. В ответ Firaxis «вернули Египет к уровню, соответствующему первоначальному замыслу», уменьшив бонусы от небольших рек.

Одним из самых заметных улучшений интерфейса стала навигация на миникарте. Разработчики добавили чёткие береговые линии, что позволяет быстрее ориентироваться в соединениях суши и воды. Также в игре появилось новое чудо древней эпохи — Великая библиотека, и новый тип карты под названием «Разбитые моря» (Shattered Seas). Эта карта напоминает Пангею, разделённую мелководьем, что открывает новые стратегические возможности.

Все изменения и нововведения подробно представлены в официальном трейлере к обновлению. Патч 1.3.1 демонстрирует, что Firaxis активно прислушивается к сообществу, корректируя баланс и улучшая удобство игры, что делает стратегический опыт ещё более увлекательным.