Take-Two анонсировала дополнение Earthrise для Sid Meier's Civilization VII с космической программой

Компания Take-Two официально анонсировала масштабное дополнение Sid Meier's Civilization VII: Earthrise, которое добавит в глобальную стратегию новые возможности по освоению космоса и адаптации к меняющемуся климату.

В этом аддоне цивилизации смогут пройти путь от древних звездочётов до пионеров межпланетных миссий. В эпохи античности и исследований игроки будут изучать небесные тела, получая стратегические бонусы, а в современную и атомную эры - создавать космические агентства, запускать экспедиции к спутникам и планетам Солнечной системы. Каждая успешная миссия будет раскрывать новые ресурсы и особенности планет, стимулируя развитие на Земле.

Помимо космической программы, дополнение вводит механизмы активного взаимодействия с окружающей средой. Появятся новые юниты и технологии, позволяющие преобразовывать рельеф и изменять бонусы клеток империи, а также инструменты для борьбы с усилившимися стихийными бедствиями и глобальным потеплением - вплоть до обращения этого процесса вспять. Освоение тундры, пустынь и тропиков будет приносить уникальные преимущества. В состав "Восхода Земли" также войдут новые цивилизации и лидеры, детали которых раскроют позже. Более подробная информация появится в ближайшие месяцы.