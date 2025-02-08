Take-Two уверена, что Civilization 7 найдет свою аудиторию несмотря на смешанные отзывы

Civilization 7 вышла в раннем доступе, и хотя в Steam у нее смешанные отзывы, глава Take-Two Штраус Зельник уверен, что со временем аудитория полюбит игру.

Ранний доступ в основном привлек хардкорных фанатов, которые активно критикуют пользовательский интерфейс, недостаток разнообразия карт и отсутствие привычных функций. Разработчики Firaxis уже пообещали исправить интерфейс, улучшить мультиплеер и расширить карты.

Несмотря на негативные мнения, Metacritic оценивает игру в 81 балл, а более 20 рецензий дали оценку выше 90. Зельник считает, что аудитория всегда нервничает из-за нововведений, но затем начинает видеть их достоинства.

Одним из главных изменений стало введение переходов эпох, позволяющих менять цивилизацию. Firaxis предстоит работа над улучшением восприятия игры, особенно в Steam, где рейтинг влияет на ее успех.

Отзывы на Metacritic составляют 81 балл, что очень солидно. У нас более 20 отзывов в прессе с оценкой выше 90. Есть и отрицательные отзывы, в том числе 40 баллов от Eurogamer. Мы думаем, что по мере того, как люди играют в игру дольше, их настроение улучшается, потому что с каждым запуском новой Civ команда немного раздвигает границы, и наша традиционная аудитория Civ немного нервничает из-за того, что видит вначале, а затем понимает, что это действительно невероятно, и погружается в игру. Так что мы чувствуем себя очень, очень хорошо. Мы знаем, что у нас есть пара проблем. Например, у нас есть небольшие проблемы с пользовательским интерфейсом. Мы будем решать эту проблему. Так что я бы не сказал, что релиз раннего доступа идеален во всех отношениях. Я думаю, что это очень, очень обнадеживает, и я думаю, что те области, которые вызывают беспокойство, мы можем и будем решать, и, как вы можете видеть, мы очень внимательно к ним относимся.