В Civilization 7 игроки смогут играть вместе на одном экране - Firaxis раскрыла дату выхода обновления 1.4.1

Компания Firaxis Games, вслед за хорошо принятым обновлением Test of Time для Sid Meier's Civilization VII, анонсировала патч 1.4.1, который выйдет на следующей неделе. Дальнейшие значительные изменения и дополнения в стратегической игре появятся 22 июня 2026 года.
Разработчики раскрыли три ключевых элемента предстоящего обновления, которые должны порадовать сообщество:
- Долгожданный многопользовательский режим «горячего места» станет особенностью игры. Игроки смогут играть локально на одном устройстве.
- Будет представлен переработанный тип карты «Архипелаг», основанный на алгоритме Вороного. После обновления оригинальная карта будет называться «Архипелаг полушарий».
- Системы управления, счастья и праздников также будут переработаны. Впервые игроки смогут разблокировать правительственные традиции, которые можно будет переносить в следующие столетия.
В дополнение к вышеперечисленным функциям, новый патч также включает исправления ошибок и незначительные улучшения. Стоит отметить, что бесплатное обновление на следующей неделе также принесёт первую часть платного контента, Civilization VII: Brush & Blade Collection, посвящённую истории Кореи и Японии.
Первая часть будет посвящена правителю Страны Восходящего Солнца, Хидэёси Тоётоми, цивилизациям Хэйан и Сэнгоку, а также четырём новым чудесам света. Вторая часть, посвящённая Корее, выйдет в июле 2026 года.