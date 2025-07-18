В новом обновлении разработчики Civilization 7 обещают вернуть классические механики и внести важные изменения

После пяти месяцев с релиза Civilization 7 игра всё ещё борется за любовь игроков. В то время как Civ 6 продолжает привлекать большую аудиторию, отзывы о новой части чаще всего носят критический характер. Проблемы с интерфейсом, спорная система эпох и отсутствие привычных функций мешают стратегии занять достойное место в жанре. Однако Firaxis не сдаётся и продолжает работать над улучшениями. В новом обновлении 1.2.3 разработчики обещают вернуть классические механики и внести важные изменения.

Главной новинкой патча станет долгожданная функция автоматического исследования — механика, которая была популярна в предыдущих играх серии. Теперь разведчики и подобные юниты смогут самостоятельно исследовать карту, приоритетно открывая новые клетки и останавливаясь у важных объектов или в зонах контроля врага. Это значительно упростит и ускорит изучение территории и повысит удобство игры.

Также разработчики усовершенствуют переход между эпохами — одна из самых спорных систем в Civ 7. Новый обратный отсчёт будет начинаться как минимум за десять ходов до наступления новой эпохи, что даст игрокам время на стратегические манёвры. Появится опция непрерывности, сохраняющая позиции юнитов между эпохами, а дипломатические отношения между лидерами станут развиваться плавнее и логичнее. Firaxis обещает, что это только начало, и в следующих патчах подобные системы станут ещё лучше.

Особое внимание фанатов привлечёт появление новой героини — сестры Чынг Чак, легендарной первой женщины-монарха Вьетнама, которая уже присутствует в игре. Чынг Нхи будет командиром с уникальной моделью юнита, собственным деревом умений и особым тактическим стилем игры, что добавит глубины и разнообразия в стратегии.

Обновление 1.2.3 станет доступно уже на следующей неделе. Если Civilization 7 хочет укрепить свои позиции в жанре, подобные шаги — возврат классики и улучшение спорных решений — просто необходимы. Firaxis показывает, что слышит игроков и готова совершенствовать игру. Впереди — новые эпохи и новые победы!