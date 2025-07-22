В новом видео разработчики Civilization 7 рассказали про улучшения, которые появятся в обновлении 1.2.3

Компания Firaxis Games более подробно рассказала об обновлении 1.2.3 для Civilization 7, обсудив важные функции. Мы узнали обо всех юнитах, которые смогут автоматически исследовать карту, а также о плюсах и минусах включения опции «Непрерывность» в меню. Система предупреждений советников также будет обновлена — сообщения теперь будут появляться реже и будут более точными. Кроме того, катапульты и торговые юниты больше не будут доступны в начале Эпохи Великих географических открытий.

С выходом обновления 1.2.3, которое, конечно же, будет доступно бесплатно всем игрокам Civilization 7, покупатели предзаказа Founders Edition получат первую часть коллекции «Право на власть» с новым лидером, Чингисханом, а остальные смогут приобрести её отдельно. Выход второй части с правительницей Лакшми Бай запланирован на сентябрь 2025 года.

Обновление выйдет позже сегодня. Тогда же будут раскрыты полные примечания к патчу.