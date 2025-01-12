В Sid Meier's Civilization VII добавят Францию и Лафайета

Разработчики Sid Meier’s Civilization VII анонсировали, что добавят Французскую империю и маркиза де Лафайета, который будет добавлен в дополнении к “Наполеону Бонапарту”. Информацию об этом опубликовали на официальном YouTube-канале игры:

Уникальная способность Франции предоставит возможность выбирать эффекты Золотого века для любого правительства Нового времени. Напомним, что релиз Sid Meier’s Civilization VII запланирован на 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна на платформах PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, а также на ПК и Mac. Стоимость предзаказа стандартного издания игры составляет $69,99.