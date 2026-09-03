В Steam началась бесплатная неделя Sid Meier's Civilization VII со скидкой 50% к 35-летию серии

Издательство 2K и студия Firaxis Games запустили масштабную акцию в сервисе Steam, приуроченную к 35-летию культовой стратегической франшизы Civilization. В рамках праздничных мероприятий доступ к стратегии Sid Meier's Civilization VII стал полностью бесплатным на период с 3 по 10 сентября 2026 года. Одновременно с этим стандартное издание и комплект Settler's Edition получили скидку 50%, которая продлится до 17 сентября 2026 года и снижает базовую цену проекта с $69.99 до $34.99.

С момента релиза, состоявшегося 10 февраля 2025 года, новейшая часть серии удерживает крайне противоречивую репутацию. Из более чем 44 300 пользовательских отзывов в магазине Valve сформировался лишь смешанный рейтинг, а недавние 555 обзоров также не демонстрируют улучшения ситуации. Аудитория регулярно критикует наличие сторонней защиты Denuvo Anti-tamper с ограничением на 5 активаций в течение 24 часов и обязательную привязку к сервису 2K Account, а также ворох технических и балансных проблем, сопровождающих стратегию на протяжении 1.5 лет с момента выхода.

Существенная доля недовольства игроков связана с переработкой фундаментальных механик. Разделение кампании на эпохи Античности, Исследований и Современности с принудительной сменой государств вызвало волну сравнений со стратегией Humankind. Игроки указывают на потерю ключевого ощущения непрерывного развития выбранной нации сквозь века. Критике подвергаются дисбаланс ресурсов влияния, жесткая привязка экономики к международным торговым маршрутам, перегруженный интерфейс и отсутствие возможности свободно развиваться без жестких рамок эпохальных переходов.

Масла в огонь подливает и монетизационная политика издателя. Стоимость отдельных дополнений вроде коллекций "Перепутья мира", "Право править" или "Кисть и клинок" составляет от $25.49 до $29.99, что фанаты считают чрезмерным за набор из 2 лидеров, 4 цивилизаций и 4 чудес света. В сообществе напрямую сопоставляют такие расценки с дополнениями для других глобальных проектов, например Total War: Warhammer 3, отмечая, что за сопоставимые деньги авторы конкурентов предлагают значительно больше контента и глубоких геймплейных механик, тогда как 2K ограничивается точечными расширениями.

Обсудить накопившиеся претензии разработчики планируют 5 сентября 2026 года на фестивале PAX West 2026 в Сиэтле. В очной панели примут участие креативный директор Эд Бич, ведущий продюсер Том Шоу и геймдиректор Мэтт Оуэнс, пообещавшие рассказать о будущем игры после майского патча Test of Time и хотфикса 1.4.2 от 13 августа 2026 года. Игроки на официальном форуме в Steam встретили анонс скептически, охарактеризовав визит команды метафорой расстрельной команды и требуя либо глобальной переработки баланса, либо скорейшего анонса Civilization VIII.

Скидочная кампания затронула и прошлые релизы студии Firaxis Games. Стратегия Civilization VI временно предлагается со скидкой 90%, Civilization V получила дисконт 75%, а Civilization IV подешевела на 80%. Бесплатный доступ к Sid Meier's Civilization VII продлится ровно 7 дней до 10 сентября 2026 года, а весь накопленный прогресс и 37 доступных достижений автоматически перенесутся в купленную версию.