Версию Civilization 7 для Linux взломали - за несколько дней до официального релиза

Стратегию Sid Meier’s Civilization 7 взломали за пять дней до официального релиза. К игре получили ранний доступ те геймеры, которые оформили предзаказ.
Несмотря на то, что Windows-версия стратегии защищена анти-пиратской системой Denuvo, в Linux-варианте DRM нет. Последний и выложили на пиратские сайты: его можно запустить, например, на Steam Deck.
Также в сеть слили Switch-версию. У нее просто не было защиты.
Civilization 7 выйдет 11 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck и Nindendo Switch. С оценками игры можно ознакомиться в нашей заметке. Журналисты приняли игру смешанно: одни ругают, другие хвалят. Пользователям Steam новинка не нравится: геймеры критикуют графику, интерфейс и производительность.
Журналисты приняли игру смешанно: одни ругают, другие хвалят.
Пользователям Steam новинка не нравится: геймеры критикуют графику, интерфейс и производительность.
Это значит, что игра не удалась и можно смело пропускать.
Сейчас бы верить журналистам и тем кто 4х стратегии ставит оценку за 30 минут игры 8)
Мне проще верить, если нет разумных сомнений для недоверия в конкретном случае, чем тратить время на проверку.
У IGN как-то так)
С фейлгардом есть и были разумные сомнения не верить высоким оценкам.
По легкому рубануть бабло не удалось, придется им допиливать, потенциал вроде есть, подождем.
Эт да. За час игры так и не нашел инфы какой излишек продовольствия идет на рост населения. Так что минусы есть.
Но бабла они рубанули.. там >5к отзывов, а игра еще не вышла даже.
все эти оценки-ну такое субьективное мнение. люди часто ожидают того,чего они хотят,не обращая внимания на реальность.
у всех серий цивы всегда есть косяки,то они религию пропихивают,то недодипломатию суют,,то баланс войны рушат. ии везде тупой. в 6 кометы разбавляли хоть легкость,правда зомби вот не впились.
кто любит циву-будет играть,кто ждал чего другого больше,будет недоволен.