Версию Civilization 7 для Linux взломали - за несколько дней до официального релиза

Стратегию Sid Meier’s Civilization 7 взломали за пять дней до официального релиза. К игре получили ранний доступ те геймеры, которые оформили предзаказ.

Несмотря на то, что Windows-версия стратегии защищена анти-пиратской системой Denuvo, в Linux-варианте DRM нет. Последний и выложили на пиратские сайты: его можно запустить, например, на Steam Deck.

Также в сеть слили Switch-версию. У нее просто не было защиты.

Civilization 7 выйдет 11 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck и Nindendo Switch. С оценками игры можно ознакомиться в нашей заметке. Журналисты приняли игру смешанно: одни ругают, другие хвалят. Пользователям Steam новинка не нравится: геймеры критикуют графику, интерфейс и производительность.