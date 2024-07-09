Бесплатный ремейк Sid Meier's Colonization получил крупное обновление

FreeCol - бесплатная стратегическая игры с открытым исходным кодом, являющейся фанатским ремейком культовой игры 1993 года Sid Meier's Colonization получила крупное обновление. Новая версия получила номер 1.2.0, и это долгожданное событие, ведь предыдущая версия 1.1.0 дебютировала аж в мае 2023 года.

FreeCol - это пошаговая стратегия, в которой вы сможете попробовать свои силы в колонизации Америки, начиная с 1492 года. Разработчики предлагают свежий взгляд на классику Сида Мейера 21-летней давности. Они не только воссоздали все механики оригинала, но и добавили ряд улучшений и новых элементов, значительно модернизировав игровой процесс. Интерфейс и графика выполнены в стиле, вдохновленном Sid Meier's Civilization III.

В версии 1.2.0 по сравнению с релизом 1.1.0 вас ждет множество изменений:

Новая, более красивая графика зданий.

Улучшенная и доработанная панель колоний.

Доработанный внешний вид многих элементов интерфейса.

Повышенная производительность рендеринга графики. Разница особенно заметна при прокрутке карты и перемещении юнитов.

Разница особенно заметна при прокрутке карты и перемещении юнитов. Оптимизация движка с точки зрения использования памяти. Теперь игру можно запустить на компьютере с 512 МБ ОЗУ, хотя для наилучшего восприятия авторы по-прежнему рекомендуют 2 ГБ.

Теперь игру можно запустить на компьютере с 512 МБ ОЗУ, хотя для наилучшего восприятия авторы по-прежнему рекомендуют 2 ГБ. Исправлены технические ошибки, улучшен ИИ и игровой баланс.

Внесены изменения для моддеров.

В целом, патч 1.2.0 делает и без того отличную игру еще лучше. Разработчики FreeCol уже 21 год трудятся над проектом и не собираются останавливаться на достигнутом, так что в будущем можно ожидать дальнейших улучшений. Скачать обновленную версию можно бесплатно с нашего сайта.