Стелс-платформер The Siege and the Sandfox получил окончательную дату релиза в мае

Поклонники классических платформеров в стиле Prince of Persia могут приготовиться к новому захватывающему приключению. 20 мая 2025 года The Siege and the Sandfox, дебютная игра студии Cardboard Sword, изданная PLAION, дебютирует на ПК. Она будет доступна в Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store, а создатели описывают ее как «стелсванию» — уникальное сочетание метроидвании и стелс-игры.

Действие игры будет происходить в осажденном пустынном городе, где игроку предстоит взять на себя роль Песчаного Лиса — легендарного убийцы и королевского защитника, несправедливо приговоренного к изгнанию. Задачей игрока будет исследование подземелий, дворцов, тюрем и древних мавзолеев, используя динамические способности паркура и избегая врагов в темных коридорах. Скрытность и действия в тени будут играть ключевую роль, и каждый шаг требует обдумывания, чтобы не поднять тревогу.

Характерной чертой The Siege and the Sandfox является ее 16-битная графика, обогащенная современными визуальными эффектами, а также атмосферный саундтрек, подчеркивающий напряжение и атмосферу опасности.

Игра также предлагает обширную механику, позволяющую открывать новые инструменты и навыки, открывающие доступ к ранее недоступным локациям. Создатели обещают сложный, непрерывный мир, в котором каждая область скрывает уникальные испытания и врагов.