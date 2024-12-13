Нас ждет анонс сиквела? Создатели кунг-фу экшена Sifu подтвердили своё присутствие на The Game Awards 2024

Студия Sloclap, известная по динамичному кунг-фу экшену Sifu, подтвердила своё участие в церемонии The Game Awards 2024. Разработчики не раскрыли деталей, но по слухам, они могут анонсировать продолжение своего популярного проекта или представить совершенно новую игровую вселенную.

Sifu, выпущенный в феврале 2022 года, получил высокие оценки за уникальный игровой процесс и стиль. Если разработчики действительно работают над продолжением, фанаты могут рассчитывать на ещё больше сложных боёв и глубокий сюжет. Однако возможность анонса новой интеллектуальной собственности также интригует, учитывая опыт Sloclap в создании инновационного геймплея.

Презентация состоится уже совсем скоро. Пре-шоу начнётся в 03:30 МСК, а основное мероприятие стартует в 04:00 МСК.