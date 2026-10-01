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Sifu 08.02.2022
Экшен, Файтинг, Инди, От третьего лица
7.9 777 оценок

Sifu доберётся до мобильных устройств iOS и Android - релиз 12 октября

monk70 monk70

Студия Sloclap объявила, что Sifu — высокооцененный экшен о кунг-фу — выйдет на мобильных устройствах. Релиз версий для iOS и Android состоится 12 октября 2026 года.

Sifu — это экшен с видом от третьего лица, в котором игрок берет на себя роль молодого мастера кунг-фу, жаждущего мести. Игра выделяется сложной боевой системой и уникальной механикой старения: после каждой гибели протагонист может вернуться в бой, но ценой нескольких лет собственной жизни.

Мобильная версия перенесёт фирменную боевую систему Sloclap на смартфоны и планшеты. Разработчики также представили новый трейлер, посвящённый этому анонсу.

В настоящее время Sifu доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Мобильные 1 Трейлеры 36
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