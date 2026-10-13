Sifu вышла на мобильных устройствах Android и iOS

Сегодня для мобильных игроков начинается путь мести: громкий хит Sifu выходит на Android и iOS. Игроки наконец смогут насладиться идеально выверенными парированиями, разрушительными добиваниями и плавными сериями ударов в любом месте: мобильная версия создана так, чтобы сохранить всю динамику и напряжение каждой схватки.

Версия Sifu, разработанная специально для мобильных устройств, сочетает в себе интуитивно понятное сенсорное управление (сохраняющее глубину боевой системы), упрощённое взаимодействие с окружением и адаптивную камеру, настроенную под небольшие экраны. Фирменный художественный стиль и кинематографичная подача Sifu остались верны оригиналу, благодаря чему каждый бой выглядит плавно, захватывающе и эффектно.

Действие игры разворачивается в вымышленном китайском городе. Сюжет повествует о молодом мастере боевых искусств, который становится свидетелем убийства своего отца и после восьми лет упорных тренировок встает на путь мести. Игрокам предстоит освоить стиль кунг-фу Пак Мэй и изучить слабые места многочисленных грозных противников. Проект органично объединяет два жанра — «рогалик» (roguelike) и бит-эм-ап (beat-’em-up), — делая упор на развитии персонажа и обучении на собственных ошибках; игрокам придется применить все свои знания, чтобы разорвать порочный круг мести.