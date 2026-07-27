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Объявлена дата выхода лавкрафтовского хоррора Static Dread: The Submarine
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"Моана" собрал всего $228 миллионов после третьего уик-энда - производственный бюджет фильма составил $250 миллионов
Слух: авторы Sifu готовят сразу три игры для Nintendo Switch 2
Даже ИИ не справился: в Avatar Legends обнаружили слишком сложные комбо, которые не может выполнить сама игра
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"История игрушек 5" стал самым кассовым фильмом 2026 года - сборы превысили $1,022 миллиарда
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Тобиас Штольц-Цвиллинг об успехе Kingdom Come: Deliverance 2, вырезанном барде и отказе от Gamescom
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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