Sifu 08.02.2022
7.3 352 оценки

Switch-версия Sifu получила обновление с режимом арены

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monk70
Новости

Сегодня разработчик Sloclap выпустил для Sifu на Nintendo Switch обновление с режимом карьеры. Знаменитый бесплатный режим популярного боевика 2022 года приводит его версию для Switch к паритету со всеми другими версиями игры. Sifu по всему миру и на всех платформах теперь в равных условиях.

После запуска в марте этого года для консолей и ПК игроки на Switch сегодня могут получить доступ к большому количеству контента, доступного в режиме арен. Опытные мастера кунг-фу будут доведены до предела в 45 безжалостных испытаниях, разбросанных по девяти локациям, которых нет в сюжетном режиме Sifu, что составляет более 10 дополнительных часов геймплея для очень сложной игры. С пятью различными режимами, такими как выживание и атака на время, игрокам нужно будет использовать все доступные ему инструменты, чтобы оставить свой след.

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