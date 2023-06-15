Switch-версия Sifu получила обновление с режимом арены ©

Сегодня разработчик Sloclap выпустил для Sifu на Nintendo Switch обновление с режимом карьеры. Знаменитый бесплатный режим популярного боевика 2022 года приводит его версию для Switch к паритету со всеми другими версиями игры. Sifu по всему миру и на всех платформах теперь в равных условиях.

После запуска в марте этого года для консолей и ПК игроки на Switch сегодня могут получить доступ к большому количеству контента, доступного в режиме арен. Опытные мастера кунг-фу будут доведены до предела в 45 безжалостных испытаниях, разбросанных по девяти локациям, которых нет в сюжетном режиме Sifu, что составляет более 10 дополнительных часов геймплея для очень сложной игры. С пятью различными режимами, такими как выживание и атака на время, игрокам нужно будет использовать все доступные ему инструменты, чтобы оставить свой след.