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SIGame 22.03.2025
Логические, Мультиплеер, Инди
9 2 оценки

В Steam вышла классическая "Своя игра" 2002 года с мультиплеерным режимом - она доступна абсолютно бесплатно

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, в магазине Steam вышла SIGame (Своя игра) - классическая интеллектуальная игра 2002 года, которая позволяет проверить свои знания в соревновательной атмосфере.

Основные особенности игры:

  • Разнообразные тематические пакеты: Играйте в вопросы по общим знаниям, книгам, кино, мультфильмам и аниме, музыке и компьютерным играм;
  • Создание собственных вопросов: Почувствуйте себя создателем игры, разрабатывая собственные пакеты вопросов. Пригласите друзей сыграть в вашем уникальном сеттинге и покажите, насколько хорошо вы знаете свои собственные вопросы;
  • Многопользовательский режим: Играйте вместе с друзьями, соперничайте в режиме PvP и узнайте, кто из вас является настоящим мастером интеллектуальных игр.

Игру можно бесплатно добавить в свою библиотеку. SIGame доступна на английском и русском языках.

34
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп
25
kolinmah

А это лайт версия Вассермана?)

-4
Майкл Скотт
10
HellowRainbow
8
BORGER390

Наконец-то ее можно через стим скачать

4
ZAUSA
Игру можно бесплатно добавить в свою библиотеку.

То есть не будет шуток "за 200"?

3
Footmob

тут исключительно "кот в мешке"

0
Даздрасен Дыклоп

Кино за 300. Отсоси у тракториста.

-6
Procy_on

Без Кулешова не то.

3
ThoughtfulGerardo

на Русский плиз и я буду играть с другом) а мож не только с ним

3
cripple

...и не только играть...

3
JohnTornton

она и так сделана русским человеком, там всё на русском

0
pyw

Чет запустил и просто синее окно, ничего нет

2
cripple

это "BSOD в мешке"

9
Dzuybachyk S cripple

))) +1

1
Rolento

retry

1
Hugemozg

как решен вопрос с кнопками, если дома игру проводить?

0
bubenson

А где можно паки с вопросами взять?

0
JohnTornton

загугли
либо сам сделай

0
Alcatraz74

шутки за 300 будут?

0
JohnTornton

зачем она там нужна? и так можно было скачать с сайта, либо прям на сайте и играть

-1