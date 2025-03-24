В Steam вышла классическая "Своя игра" 2002 года с мультиплеерным режимом - она доступна абсолютно бесплатно

Как стало известно, в магазине Steam вышла SIGame (Своя игра) - классическая интеллектуальная игра 2002 года, которая позволяет проверить свои знания в соревновательной атмосфере.
Основные особенности игры:
- Разнообразные тематические пакеты: Играйте в вопросы по общим знаниям, книгам, кино, мультфильмам и аниме, музыке и компьютерным играм;
- Создание собственных вопросов: Почувствуйте себя создателем игры, разрабатывая собственные пакеты вопросов. Пригласите друзей сыграть в вашем уникальном сеттинге и покажите, насколько хорошо вы знаете свои собственные вопросы;
- Многопользовательский режим: Играйте вместе с друзьями, соперничайте в режиме PvP и узнайте, кто из вас является настоящим мастером интеллектуальных игр.
Игру можно бесплатно добавить в свою библиотеку. SIGame доступна на английском и русском языках.
А это лайт версия Вассермана?)
Наконец-то ее можно через стим скачать
То есть не будет шуток "за 200"?
тут исключительно "кот в мешке"
Кино за 300. Отсоси у тракториста.
Без Кулешова не то.
на Русский плиз и я буду играть с другом) а мож не только с ним
...и не только играть...
она и так сделана русским человеком, там всё на русском
Чет запустил и просто синее окно, ничего нет
это "BSOD в мешке"
))) +1
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как решен вопрос с кнопками, если дома игру проводить?
А где можно паки с вопросами взять?
загугли
либо сам сделай
шутки за 300 будут?
зачем она там нужна? и так можно было скачать с сайта, либо прям на сайте и играть