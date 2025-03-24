В Steam вышла классическая "Своя игра" 2002 года с мультиплеерным режимом - она доступна абсолютно бесплатно

Как стало известно, в магазине Steam вышла SIGame (Своя игра) - классическая интеллектуальная игра 2002 года, которая позволяет проверить свои знания в соревновательной атмосфере.

Основные особенности игры:

Разнообразные тематические пакеты: Играйте в вопросы по общим знаниям, книгам, кино, мультфильмам и аниме, музыке и компьютерным играм;

Создание собственных вопросов: Почувствуйте себя создателем игры, разрабатывая собственные пакеты вопросов. Пригласите друзей сыграть в вашем уникальном сеттинге и покажите, насколько хорошо вы знаете свои собственные вопросы;

Многопользовательский режим: Играйте вместе с друзьями, соперничайте в режиме PvP и узнайте, кто из вас является настоящим мастером интеллектуальных игр.

Игру можно бесплатно добавить в свою библиотеку. SIGame доступна на английском и русском языках.