Состоялся релиз ролевого экшена Sigma Star Saga DX на ПК и консолях

Состоялся выход обновленной версии классической игры 2005 года. Проект под названием Sigma Star Saga DX уже доступен на ПК в магазине Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch. Разработкой переиздания занимались студии WayForward и Mighty Rabbit.

Игра представляет собой гибрид ролевого приключения с видом сверху и космического шутера с боковой прокруткой. Сюжет рассказывает о пилоте по имени Иэн Реккер, который внедряется в инопланетную империю криллов ради спасения человечества. Главному герою предстоит стать двойным агентом и исследовать 6 планет. В процессе прохождения игроки будут изучать локации, общаться с персонажами и участвовать в космических сражениях.

В проекте реализована система настройки боевого корабля. Игрокам доступно более 70 модулей оружия, что позволяет создать более 15000 комбинаций. За победу над врагами начисляется опыт, улучшающий характеристики судна. Сюжетная линия имеет разветвленную структуру и включает 4 концовки.

Новая версия отличается от оригинала, вышедшего 20 лет назад, рядом значительных улучшений. Разработчики добавили новую карту, уменьшили количество случайных столкновений с противниками, переработали систему получения опыта и обновили диалоги. Также появились дополнительные точки сохранения и были исправлены старые программные ошибки.

Стоимость проекта составляет 710 рублей, но до 21 апреля действует скидка 10 процентов, снижающая цену до 639 рублей. В данный момент игра не поддерживает русский язык. Для минимальных настроек потребуется компьютер с операционной системой Windows 11, процессором Intel Core i3 4160, 4 ГБ оперативной памяти и 2 ГБ свободного места на диске.