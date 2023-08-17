Анонсирован новый симулятор выживания The Signal, который создается на Unreal Engine 5 ©

Уже в скором времени поклонники игр с элементами выживания смогут отправиться на совершенно чужеродную планету, которая полна неизведанных существ и мистических тайн. Молодая команда разработчиков из студии Goose Byte представила научно-фантастический выживаш под названием The Signal. Дебютный трейлер проекта можно оценить ниже.

Разработчики из Goose Byte поставили перед собой цель в The Signal подарить игрокам продуманный и глубокий мир на чужой планете, который будет доступен для свободного исследования. С видом от третьего лица геймерам предстоит выжить в непростых условиях, в одиночку или объединившись с товарищами, построить свой собственный дом.

Главной особенностью The Signal станет графический движок. Как сообщается, проект создается на последней версии Unreal Engine 5 и на старте будет поддерживать все популярные визуальные технологии. Игру планируют выпустить на ПК и консолях, однако пока у проекта нет даты релиза.