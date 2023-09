Фантастический шутер The Signal From Tolva выйдет на Nintendo Switch, Playstation и Xbox ©

Klabater объявила о соглашении о портировании с британским разработчиком игр Big Robot Ltd, расширяющем доступность фантастического робо-шутера The Signal From Tölva на консоли, первоначально выпущенного 10 апреля 2017 года. Теперь игры появятся на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4/5 и Nintendo Switch.

The Signal From Tölva — это однопользовательская игра с видом от первого лица, посвященная исследованию и боям. В далеком будущем звёздные группировки роботов роются в руинах древней цивилизации. На высокогорье Тёлва, под тенью брошенных военных машин, они что-то нашли.

The Signal From Tölva — это путешествие в дикий научно-фантастический ландшафт, полный опасностей и красоты: вам предстоит пережить ужасные опасности, перемещаться по невозможным пространствам и вести непрекращающуюся битву за контроль над этим призрачным, разрушенным миром. Вы будете использовать ряд мощных инструментов, чтобы победить своих врагов и раскрыть секреты: взламывайте роботов, чтобы сражаться вместе с вами, вооружайтесь мощным оружием и взрывайте дикие системы защиты.