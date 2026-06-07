Анонсирована Signet City - новая фунгалпанк-RPG от создателя Citizen Sleeper

Студия Jump Over the Age анонсировала свой новый проект под названием Signet City, который представляет собой ролевую игру от 1 лица в научно-фантастическом сеттинге. Анонс состоялся 7 июня 2026 года, и у игры уже появилась страница в цифровом магазине Steam.

Разработкой проекта занимается геймдизайнер Гарет Дамиан Мартин, получивший известность благодаря таким играм, как In Other Waters и серия Citizen Sleeper. Издателем выступит компания Fellow Traveller, которая ранее помогала выпускать прошлые проекты студии. Новая игра создается в сеттинге фунгалпанк, сочетающем элементы научной фантастики и эстетику грибных организмов.

В Signet City игрокам предстоит взять на себя роль паразита, обитающего в одноименном мегаполисе. Город находится в состоянии кризиса из-за экологического коллапса, контроля со стороны правительства и распространения малоизученных технологий. Игровой процесс построен на переселении в тела различных жителей, что позволяет смотреть на происходящее их глазами и влиять на их дальнейшие судьбы, меняя историю города 1 день за другим.

Разработчики обещают игровой мир с меняющейся структурой. По мере продвижения по сюжету доступные для исследования локации будут расширяться, позволяя перемещаться от окраин до оживленного центра. Игрокам предстоит управлять ресурсами своих носителей, развивать их навыки, а также взаимодействовать с их друзьями и соперниками.

Механика ролевой системы вдохновлена настольными играми. Успех действий персонажей зависит от бросков кубиков, причем на итоговый результат будут влиять текущие эмоции выбранного носителя. Вся игра выполнена в монохромной стилистике, навеянной атмосферой Великобритании 1980-х годов и индустриальными городами севера страны. Визуальный стиль сочетает черты черно-белой документальной фотографии, классической манги с использованием скринтонов, а также карандашных рисунков.

На старте проект будет поддерживать только английский язык. Точная дата выхода ролевой игры пока не сообщается, но проект уже можно добавить в список желаемого.