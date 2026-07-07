В GOG стартовала раздача адвенчуры Silence

Раздача стратегической игры The Nexus: The Jupiter Incident на GOG завершилась, но польская платформа решила порадовать игроков ещё одним бесплатным бонусом. Это Silence — приключенческая игра в жанре point-and-click и продолжение The Whispered World. Вы можете добавить игру в свою библиотеку с сегодняшнего дня до 10 июля.

Игра от Daedalic Entertainment покорила игроков прежде всего своим сюжетом, который описывают как трогательный, захватывающий и мрачный. Он рассказывает историю мальчика по имени Ной, ищущего свою сестру, пропавшую во время войны. След приводит его в одноимённую фантастическую страну; как выясняется, она также раздирается внутренними конфликтами.

Превосходный сюжет Silence сочетается с очаровательной графикой, гарантируя, что игровой процесс — довольно стандартный для жанра, включающий исследование и решение головоломок — не отвлекает от общего отличного впечатления. Неудивительно, что игра имеет средний рейтинг 3,9/5 в GOG (на основе 44 отзывов), а в Steam она может похвастаться 82% положительных отзывов (на основе более 1800 отзывов в общей сложности).