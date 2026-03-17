Состоялся полноценный релиз пошаговой стратегии Heroes of Science and Fiction

Студия Oxymoron Games объявила о выходе версии 1.0 своей фантастической игры Heroes of Science and Fiction. Проект находился в стадии раннего доступа более 1 года. Игра во многом опирается на классические механики культовой серии Heroes of Might and Magic, бережно перенося знакомый игровой процесс в космический сеттинг.

С релизом финального обновления стратегия получила огромное количество нововведений. Теперь геймерам доступны 5 уникальных фракций и 4 сюжетные кампании, каждая из которых состоит из 4 масштабных уровней. Разработчики добавили долгожданный многопользовательский режим, поддерживающий совместную игру через интернет, локальную сеть и за 1 компьютером. Также на глобальной карте появились новые планеты, 7 дополнительных зданий для постройки, свежие локации для одиночных сражений и система достижений.

Помимо добавления нового контента авторы значительно улучшили поведение искусственного интеллекта и исправили множество технических ошибок. До 31 марта игру можно приобрести по специальной акции со скидкой 40 процентов за 528 рублей вместо базовых 880 рублей. После завершения данного предложения стандартная цена будет немного увеличена, поскольку общий объем игровых материалов со времен старта раннего доступа вырос почти в 2 раза.

Пользователи цифрового магазина Steam встретили релиз с большим энтузиазмом. В своих отзывах игроки массово называют стратегию идеальным духовным наследником игры Heroes of Might and Magic 3. Геймеры хвалят приятный визуальный стиль, глубокие тактические возможности, атмосферный музыкальный фон и удачную адаптацию знакомых правил под сеттинг научной фантастики. Среди минусов покупатели выделяют лишь редкие технические недочеты и падения производительности на поздних этапах при одновременном присутствии 8 участников на 1 карте.