В раннем доступе вышел хоррор с графикой в духе "найденной плёнки" под названием Silent Breath

Погрузись в зловещий лес, где на каждом шагу тебе грозят кровожадные твари. Этот хоррор с видом от первого лица, названный Silent Breath, обязательно понравится фанатам игры Don't Scream и фильмов в стиле найденных записей с видеокамеры 90-х годов.

Silent Breath – это хоррор в стиле Don't Scream, где тебе придется скрываться, искать пропавших людей и выживать в сумасшедших условиях. Полноценный релиз игры, над которым работает всего один человек, планируется в конце 2024 года. В будущих обновлениях появятся новые страшные сцены и эпизоды, локализация на различные языки, улучшение оптимизации, новые локации и поддержка VR-гарнитур.

До 12 апреля игру Silent Breath можно забрать со скидкой – всего за 346 рублей в магазине Steam.