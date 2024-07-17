Silent Depth 2: вышел симулятор подводной лодки от авторов Civilization

Вы тихо плыли в тёмных глубинах океана, когда вдруг заметили на горизонте вражеский флот. Ваша подлодка была обнаружена. Началась смертельная игра в кошки-мышки с эсминцами противника.

Маневрируйте между глубинными бомбами и атакуйте в самый уязвимый момент. Или включите тихий ход и скройтесь от погони в морской пучине. Выживет ли ваш экипаж в этой опасной потасовке на море?

Silent Depth 2 — это реалистичный симулятор, где вы становитесь капитаном подводной лодки. Как в классических играх про подлодки, здесь нужно выполнять все задачи по управлению кораблём: целить торпеды, стрелять из пушек, следить за навигацией и погружением в глубину.