Silent Depth 2: вышел симулятор подводной лодки от авторов Civilization

Легендарная компания MicroProse, создавшая Civilization, Railroad Tycoon, MechCommander, MechWarrior 3, Red Storm Rising, X-COM: Enforcer и множество других игр, выпустила в раннем доступе симулятор подводной лодки Silent Depth 2. В ней геймерам нужно командовать субмариной во времена Второй мировой войны.
Разработчики Silent Depth 2 предоставили игрокам полный контроль над системами навигации и вооружения. Можно погружаться на глубину, сражаться с противниками и исследовать глубины Тихого океана.
В Silent Depth 2 реализована детализированная и реалистичная система повреждений. На урон влияет не только то, какие системы повреждены взрывами, но и время суток и погодные условия.
Авторы называют Silent Depth 2 «облегченным симулятором», который передает реалистичный опыт боевых действий и подходит не только профессиональным геймерам, но и новичкам.