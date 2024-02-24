25 лет лет назад вышла Silent Hill, которая изменила понимание и чувство страха

Нам всем нравится отмечать юбилеи любимых произведений, особенно когда это что-то особенное и количество лет значительное. Сегодня отмечается 25-летие Silent Hill, легендарного хоррора на выживание от Konami.

Для многих игроков первая Silent Hill была, есть и всегда будет одной из самых любимых игр ужасов всех времен, и одна из главных причин — то, как она заставила нас испытывать страх через Гарри Мэйсона, приехавшего в город, чтобы исполнить желание своей дочери Шерил. Начало кошмара, который мы никогда не забудем.

Когда Silent Hill появилась в Северной Америке в 24 февраля 1999 года, игроки уже много лет наслаждались ужасами в видеоиграх. Однако Team Silent смогла подойти к этому жанру совершенно иначе, чем мы привыкли, поскольку это игра, в которой настоящая паника проецируется из разума главного героя.

Измученный персонаж, который бесцельно бродит в поисках ответов и которому каким-то образом удается заставить человека, держащего контроллер, испытать то же самое ощущение. Потому что в Silent Hill мы часто приходим к выводу, что самое страшное в его монстрах не возможность того, что они нас убьют, а то, чем они являются на самом деле.

Silent Hill — это игра, которая, как и многие другие, устарела, и, как очевидно, некоторые игровые аспекты не сохранились должным образом с течением времени. Но есть один элемент, который не стал хуже по сравнению с другими играми нынешнего времени, а стал лучше, как если бы это было хорошее вино: ресурсы, которые оно использует, чтобы заманить нас в ловушку настоящего кошмара.

Радио, устройство, которое есть почти у каждого из нас дома, действует как детектор монстров. Одного звукового сигнала нам достаточно, чтобы насторожиться и почувствовать потребность бежать. Сирена – недвусмысленный признак того, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Переход в иной план мира, который имеет и визуально, и звуково индустриальный тон, который почему-то пугает нас, но мы не можем остановиться и подумать, что нет смысла пугаться, увидев ржавый забор.

Но мы пугаемся; Все это пугает нас и по каким-то причинам мы входим в состояние беспокойства, из которого практически невозможно выйти. Потому что, как и в случае с Гарри, как только цикл начинается, не имеет значения, ночь сейчас, день, находимся ли мы внутри больницы Алхемилла или посреди проспекта без каких-либо следов монстров. Все перестает иметь значение, но страх никогда не уходит.