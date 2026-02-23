Акира Ямаока подтвердил, что не участвует в Silent Hill: Townfall, но работает над ремейком оригинальной Silent Hill

Композитор Акира Ямаока, известный своей культовой работой над франшизой Silent Hill, раскрыл детали своего участия в будущих проектах франшизы.

Сообщается, что один из фанатов недавно встретил Ямаоку и поинтересовался, над какими играми он сейчас работает. Ямаока подтвердил ему, что не принимает участия в разработке игры Silent Hill: Townfall, однако, как многие и ожидали, он вернется к работе над ремейком оригинальной Silent Hill от Bloober Team.

Silent Hill: Townfall выйдет в 2026 году. Дата релиза ремейка Silent Hill на данный момент неизвестна.