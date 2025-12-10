Автор утечек Resident Evil Requiem сообщил, что на The Game Awards покажут тизер ремейка Silent Hill

Накануне церемонии The Game Awards 2025 сеть полнится слухами. Инсайдер, известный под ником Lamaime (idontknow_17292), ранее отметившийся достоверными сливами по грядущему хоррору Resident Evil Requiem (в частности, о персонажах и деталях сюжета), поделился интригующей информацией касательно другой культовой франшизы ужасов — Silent Hill.

По словам источника, Konami готовится повторно показать анонс ремейка самой первой части Silent Hill на предстоящем шоу. Однако рассчитывать на полноценную демонстрацию геймплея или разбор механик пока не стоит. Инсайдер утверждает, что зрителей ждет лишь небольшой тизер, который будет полностью выполнен в CGI.

Кроме того, Lamaime уточнил ситуацию по поводу другого ожидаемого проекта серии — Silent Hill: Townfall от студии No Code. Он сообщил, что на данный момент «ничего не слышал» об этой игре в контексте предстоящей презентации, что, вероятно, означает её отсутствие на церемонии.

Предстоящее шоу Джеффа Кили обещает быть богатым на громкие открытия, и далеко не все они связаны с жанром хоррора. Одной из главных интриг последних дней была загадочная скульптура в пустыне, тайну которой пресса, кажется, уже раскрыла. Подробнее об этом читайте в нашем прошлом материале:

Остается лишь набраться терпения и дождаться официальной трансляции. Совсем скоро мы уже наверняка сможем узнать, что именно покажут на церемонии, и какие из многочисленных инсайдов окажутся правдой. Трансляция запланирована на ночь 12 декабря.