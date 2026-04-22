Bloober Team, авторы ремейка оригинальной Silent Hill готовят громкие анонсы на лето

Похоже что у польской студии Bloober Team дела идут отлично после выхода обновленной версии Silent Hill 2. По информации портала Strefa Inwestorow, компания не только с легкостью превзошла собственные финансовые ожидания, но и готова значительно расширить свои позиции в жанре хоррор. В отчетах о финансовых и творческих планах разработчиков уже активно упоминается ремейк самой первой части Silent Hill, хотя его производство была запущено лишь совсем недавно.

Последний квартальный отчет студии изобилует громкими успехами: чистая прибыль увеличилась на колоссальные 150% по сравнению с прошлым годом, достигнув 52,6 миллиона польских злотых, что вдвое превышает прошлый исторический рекорд, установленный в 2021 году. Общая выручка выросла до 149 миллионов, показав эффективность новой стратегии разработчиков. При этом новый собственный хоррор Cronos: The New Dawn приблизился к порогу окупаемости всего через несколько месяцев после релиза. Студия называет игру «своим ребенком» и закладывает основу для развития собственной франшизы в дальнейшем.

Впрочем, главные открытия кроются в грядущих проектах Bloober Team. По словам генерального директора Петра Бабено, в честь своего восемнадцатилетия студия амбициозно метит на роль бесспорного лидера глобального хоррор-рынка. Сейчас в недрах студии идет параллельная разработка сразу семи проектов. Источник напрямую указывает, что среди них значится долгожданный ремейк первой Silent Hill, Layers of Fear 3, а также таинственный «Project H» — потенциально самый масштабный проект с новым IP в истории студии.

В Strefa Inwestorow намекают, что студия готовится в ближайшее время раскрыть все свои карты. Уже на второй квартал этого года, во время летних презентаций, Bloober Team готовит сразу несколько важных анонсов. Как ожидается, основанное внимание будет посвящено раскрытию еще не анонсированной игры. Также команда собирается озвучить несколько деталей об уже заявленных проектах.