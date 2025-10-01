Bloober Team сообщила, что ремейк Silent Hill вошёл в стадию полноценного производства

Bloober Team официально подтвердила, что ремейк Silent Hill находится в процессе полноценного производства. Новость появилась во время недавней сессии вопросов и ответов с инвесторами, где студия также обсудила результаты своего нового проекта Cronos: The New Dawn и рассказала о статусе других проектов в разработке.

Это подтверждение проясняет ситуацию для фанатов, которые ждали новостей с тех пор, как Konami впервые анонсировала ремейк в сотрудничестве с Bloober Team. Хотя студия не раскрыла дату релиза или подробности игрового процесса, признание того, что проект находится в стадии полного производства, свидетельствует о том, что разработка вышла за рамки ранних стадий.

Поскольку над ремейком Silent Hill теперь работает отдельная команда, Bloober Team, похоже, стремится сбалансировать крупные лицензионные проекты с продолжением разработки собственной оригинальной ИС. Пока поклонникам придётся ждать дальнейших новостей, но это подтверждение знаменует собой важную веху в возрождении одного из самых культовых хорроров в игровой индустрии.