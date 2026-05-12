Энтузиаст работает над нативным портом оригинальной Silent Hill для ПК

Создатель под ником KushAstronaut опубликовал раннюю тестовую версию неофициального ПК-порта культового хоррора Silent Hill. Проект базируется на обратном инжиниринге оригинальной игры для PlayStation 1. На данный момент декомпиляция исходного кода завершена почти на 99 процентов. Автор отмечает, что текущая сборка носит исключительно экспериментальный характер и предназначена для тех, кто желает помочь в тестировании и поиске программных ошибок.

Главным преимуществом нативного порта является возможность запуска игры с современными улучшениями без использования сторонних эмуляторов. В текущей версии уже реализована поддержка широкоформатных мониторов с соотношением сторон 16x9 и высокая частота кадров без ограничений. Разработчик избавился от известных аппаратных недостатков консоли PlayStation 1. В порте отсутствует характерное дрожание полигонов, а также применена коррекция перспективы для текстур, что делает картинку значительно более стабильной и приятной для глаз.

На текущем этапе разработки порт демонстрирует хорошие технические результаты. Главное меню, вступительные видеоролики и экраны сохранения работают корректно. Из 42 игровых локаций в виде динамических библиотек успешно загружается 31 локация. Нормально функционирует передвижение главного героя, обработка столкновений с объектами и подъем по лестницам. В игру внедрена поддержка пространственного звука, а также активирован искусственный интеллект базовых противников.

Проект все еще находится на очень ранней стадии, поэтому пользователи столкнутся с большим количеством визуальных и технических недочетов. В игре периодически пропадают текстуры целых стен и не отображаются некоторые 3D-модели. Оригинальная система фиксированной камеры работает с перебоями и иногда требует ручной корректировки через встроенный режим отладки. Автор подчеркивает, что впереди предстоит сделать еще очень много работы, и для полноценного прохождения от начала до конца данная версия совершенно не годится. Ознакомиться с исходным кодом и скачать тестовый билд можно на платформе GitHub.