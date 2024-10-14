Геймеры требуют от Konami и Bloober Team выпустить ремейки первой Silent Hill и Silent Hill 3

Успешный релиз обновленной версии культового хоррора Silent Hill 2 не прошел бесследно. Ремейк игры, созданный польской студией Bloober Team, получил не только огромное количество положительных отзывов, но и обзавелся внушительной базой поклонников. Многочисленные геймеры остались настолько довольны ремейком второй части, что теперь буквально требуют от разработчиков заняться переосмыслением других частей.

В социальных сетях и на игровых форумах появились сообщения от игроков с призывом выпустить ремейки других игр в серии Silent Hill. Судя по большому количеству сообщений, больше всего фанатов интересуют ремейки классических частей, а именно первой Silent Hill и Silent Hill 3.

Фанаты серии отмечают, что остались полностью довольны качеством работы Bloober Team, которое они продемонстрировали в ремейке Silent Hill 2. Поэтому они призывают Konami заключить долгосрочное партнёрское соглашение с этой студией, чтобы команда выпустила хотя бы еще три ремейка и не отвлекалась на сторонние проекты. Примечательно, что Bloober Team заслужила доверие не только западных геймеров, но и японских игроков, которых расположить бывает довольно сложно.

Стоит отметить, что по ремейку Silent Hill 2 еще нет данных о самом важном показателе — продажах. Даже если игра получила множество хвалебных отзывов, она может быть коммерчески неуспешной, и в этом случае вряд ли стоит ожидать переосмысления других частей Silent Hill.