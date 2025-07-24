Инсайдер раскрыл детали производства новых игр в серии Silent Hill: ремейк культовой первой части выйдет уже в 2027 году

В прошлом месяце Konami официально объявила о разработке ремейка первой части Silent Hill — культового хоррора, положившего начало всей франшизе. Проект доверили студии Bloober Team, ранее работавшей над Silent Hill 2 Remake. Сегодня известный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) поделился свежими подробностями не только об этой игре, но и о будущих релизах в рамках серии.
По словам инсайдера, ремейк Silent Hill 1 начал разрабатываться ещё около трёх лет назад, а его выпуск ориентировочно запланирован на 2027 год. Несмотря на то, что в сети высказываются сомнения относительно сроков и хода производства, Dusk Golem утверждает, что проект не стартовал недавно, а стал частью общей стратегии Konami по ежегодному выпуску новых игр серии. Он также отметил, что в студии Bloober Team сейчас работают порядка 300 человек, что позволяет вести несколько крупных проектов одновременно.
Согласно неофициальному графику релизов, озвученному инсайдером:
- Silent Hill f выйдет в 2025 году;
- Silent Hill: Townfall — в 2026 году;
- Ремейк Silent Hill 1 — в 2027 году;
- внутренняя разработка Konami по франшизе — в 2028 году.
Отдельное внимание привлек и проект Silent Hill: Townfall, который создаёт студия Screen Burn (ранее известная как No Code). Авторы Stories Untold и Observation подтвердили, что проект остаётся «их самой масштабной игрой» и активно развивается с момента локдауна. Показ новых материалов по-прежнему не готов, однако разработчики намекнули, что ждать осталось недолго.
На фоне слухов также прозвучал вопрос о будущем дополнительного контента Born From A Wish — DLC для Silent Hill 2 Remake. Dusk Golem заверил, что дополнение по-прежнему находится в разработке, хотя и не уточнил никаких сроков. Тем не менее, если информация инсайдера подтвердится, поклонников Silent Hill ждут насыщенные следующие три года — серия возвращается с амбициозным планом на каждый сезон.
Вчера прошел 2 часть , блин ниче так,прикольная штучка) играл вообще впервые ) особенно атмосферно в наушниках ночью,без света,волосы дыбом стояли))) короче сыграл бы в след что выйдет)
А теперь идите читать в интернете про что сюжет.
Здорово
Это мы ждём.
Да делайте ремейки каждой части. Если ремейк второй части офигеть, как зашёл, то почему бы не продолжить в таком же русле🤷♂️ Эх, вот бы ещё новую часть фильма, которую мы пипец, как долго ждём уже🙏 // Nvidia Power
// Илья Прохоров
// Nvidia Power
Про девиц и негров Silent Hill press F и Silent Hill: Townfail (как и недавнишняя Silent Hill: The Short Message) нафиг не нужны, а вот 1 можно ждать
27 год... Долго ждать(((
Круто!