Инсайдер раскрыл детали производства новых игр в серии Silent Hill: ремейк культовой первой части выйдет уже в 2027 году

В прошлом месяце Konami официально объявила о разработке ремейка первой части Silent Hill — культового хоррора, положившего начало всей франшизе. Проект доверили студии Bloober Team, ранее работавшей над Silent Hill 2 Remake. Сегодня известный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) поделился свежими подробностями не только об этой игре, но и о будущих релизах в рамках серии.

По словам инсайдера, ремейк Silent Hill 1 начал разрабатываться ещё около трёх лет назад, а его выпуск ориентировочно запланирован на 2027 год. Несмотря на то, что в сети высказываются сомнения относительно сроков и хода производства, Dusk Golem утверждает, что проект не стартовал недавно, а стал частью общей стратегии Konami по ежегодному выпуску новых игр серии. Он также отметил, что в студии Bloober Team сейчас работают порядка 300 человек, что позволяет вести несколько крупных проектов одновременно.

Согласно неофициальному графику релизов, озвученному инсайдером:

Silent Hill f выйдет в 2025 году;

Silent Hill: Townfall — в 2026 году;

Ремейк Silent Hill 1 — в 2027 году;

внутренняя разработка Konami по франшизе — в 2028 году.

Отдельное внимание привлек и проект Silent Hill: Townfall, который создаёт студия Screen Burn (ранее известная как No Code). Авторы Stories Untold и Observation подтвердили, что проект остаётся «их самой масштабной игрой» и активно развивается с момента локдауна. Показ новых материалов по-прежнему не готов, однако разработчики намекнули, что ждать осталось недолго.

На фоне слухов также прозвучал вопрос о будущем дополнительного контента Born From A Wish — DLC для Silent Hill 2 Remake. Dusk Golem заверил, что дополнение по-прежнему находится в разработке, хотя и не уточнил никаких сроков. Тем не менее, если информация инсайдера подтвердится, поклонников Silent Hill ждут насыщенные следующие три года — серия возвращается с амбициозным планом на каждый сезон.