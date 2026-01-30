Легенда Silent Hill Акира Ямаока рассказал что философский подход Konami к франшизе остался прежним

Композитор и ветеран Team Silent Акира Ямаока заявил, что, несмотря на десятилетия изменений и новых проектов, философский подход к созданию Silent Hill у Konami остался тем же, что и в начале франшизы.

В интервью GamesRadar+ Ямаока отметил, что с момента работы над первой частью 30 лет назад философия серии не претерпела существенных изменений.

«Мы всегда пытались создать новый опыт — совершенно иной подход к хоррору. Концепция Konami осталась верна этим принципам», — сказал он.

Ямаока вспомнил, что был «почётным» зрителем первой версии фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» и высоко оценил, что видение режиссёра Кристофа Ганса отражало его идеи для Silent Hill 2. Несмотря на критику новых проектов и спин-оффов, композитор считает, что серия сохраняет свои ключевые ценности: эмоциональную сложность, оригинальные концепции и уникальную атмосферу.

Также Ямаока поделился теплыми воспоминаниями о первых протагонистах, отметив особую привязанность к Гарри из первой части, подчеркивая, что работа над его образом была уникальной в серии.

По мнению ветерана, Silent Hill всегда был не просто названием города, а феноменом, который развивался, сохраняя свою философскую основу, несмотря на изменения в студиях и новых проектах.