Продюсер Silent Hill заявил, что уже рассматриваются "вторая" и "третья волны" игр серии

После долгих лет забвения Silent Hill наконец-то полноценно вернулась, получив восторженные отзывы за последние несколько лет. Благодаря ремейку второй части, а также играм Silent Hill f и Silent Hill: Townfall, поклонники хоррор-серии определённо не обделены контентом. И, судя по всему, Konami не планирует снова отправлять франшизу в «спячку» в ближайшее время. По словам продюсера серии Мотои Окамото, после успешного старта первой партии игр компания уже рассматривает возможность выпуска второй и даже третьей волны проектов по вселенной Silent Hill.

В интервью журналу Famitsu (выпуск № 1965) Окамото оглянулся на путь возрождения серии, начавшийся с масштабной презентации Silent Hill Transmission в октябре 2022 года. Теперь, когда все три изначально анонсированных проекта уже вышли, он рад, что этот первый этап прошел гладко.

Все три анонсированных нами проекта удалось успешно выпустить, так что мы испытываем облегчение (смеется). Они получили высокую оценку, и мы этим довольны.

Впрочем, он подчеркнул, что Konami не считает эти три релиза финишной чертой.

Успешный запуск этой "первой волны" приносит огромное облегчение, но мы не останавливаемся на достигнутом; мы должны думать о второй и третьей волнах. Мы не можем раскрывать конкретные детали, но в данный момент рассматриваем ряд проектов.

Окамото также вспомнил, что убедить руководство запустить сразу три разные игры было непросто. Тем не менее, он считал, что возрождение франшизы одним лишь ремейком было бы недостаточно.

На мой взгляд, одного лишь ремейка недостаточно; как продюсер, я не мог допустить, чтобы всё этим и ограничилось.

Стоит учитывать и ещё один внешний фактор. Окамото отметил, что отмена проекта Silent Hills от Хидео Кодзимы и Нормана Ридуса в 2015 году могла вызвать у фанатов скепсис по поводу очередной попытки возродить культовую франшизу.

Я подумал: если выпустить всего одну игру, люди наверняка решат, что разработку снова отменят.

В итоге руководство уступило и поддержало амбициозный план, даже дав «зелёный свет» четвертому проекту — условно-бесплатной игре Silent Hill: The Short Message. Окамото считал, что столь смелая стратегия необходима для восстановления доверия к серии.

Что касается будущего, то уже подтверждено: студия Bloober Team займётся ремейком оригинальной Silent Hill. Окамото также, судя по всему, подтвердил намерение Konami продолжать сотрудничество с различными студиями, не вмешиваясь напрямую в процесс разработки игр серии, хотя, опять же, подробных анонсов придётся подождать.