Ремейк первой Silent Hill не стоит ждать в ближайшее время

Фанатам Silent Hill снова придется вооружиться выдержкой: свежий хоррор от Bloober Team заставит ждать дольше, чем многие рассчитывали после первых анонсов. Хотя производство, по слухам, идет полным ходом еще с 2022 года, надежды на скорую премьеру пока не оправдываются — инсайдеры советуют настраиваться на долгий срок.
Инсайдер Нэш Уидл сообщил в соцсети X, что работа над тайтлом от Konami затягивается на неопределенное время. Он призвал аудиторию не торопить события, так как до финальной стадии еще далеко.
В отсутствие официальных дат всё указывает на то, что обновленная первая часть серии может пропустить текущий цикл игровых систем. Вполне вероятно, релиз состоится уже на консолях следующего поколения.
Не могло оно идти с 2022 года, ремейк двушки только в 2024 году вышел, а одновременно еще и Кронос разрабатывали. Так что раньше 2028 года можно не ждать.
Самая ранняя возможная дата выхода в конце 2027 года, это и так было понятно
Выйдет в октябре - ноябре 2026 года, мне один знакомый инсайдер сказал в личку))
ну и зря. вместо того, чтобы делать всякую херню по типу Cronos - блюбеам стоило бы сосредоточится только на SH Remake, так как это единственное, что у них реально получатся и может принести прибыль