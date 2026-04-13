Ремейк первой Silent Hill не стоит ждать в ближайшее время

Фанатам Silent Hill снова придется вооружиться выдержкой: свежий хоррор от Bloober Team заставит ждать дольше, чем многие рассчитывали после первых анонсов. Хотя производство, по слухам, идет полным ходом еще с 2022 года, надежды на скорую премьеру пока не оправдываются — инсайдеры советуют настраиваться на долгий срок.

Инсайдер Нэш Уидл сообщил в соцсети X, что работа над тайтлом от Konami затягивается на неопределенное время. Он призвал аудиторию не торопить события, так как до финальной стадии еще далеко.

В отсутствие официальных дат всё указывает на то, что обновленная первая часть серии может пропустить текущий цикл игровых систем. Вполне вероятно, релиз состоится уже на консолях следующего поколения.