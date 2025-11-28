ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill 19.02.2009
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
Ремейк Silent Hill могут показать на церемонии The Game Awards

monk70 monk70

По данным известного испанского журнала, считающегося особенно надёжным источником информации о японской игровой индустрии, ремейк Silent Hill может быть показан совсем скоро: предположительно, на церемонии The Game Awards 2025.

Таким образом, мероприятие, назначенное на 11 декабря, может дать возможность впервые по-настоящему оценить ремейк первой части исторической серии Konami, разработкой которого в настоящее время занимается Bloober Team, ранее выпустившая ремейк Silent Hill 2. Эта возможность кажется вполне правдоподобной, хотя некоторые считают, что сроки пока преждевременны, учитывая, что официальный анонс состоялся всего несколько месяцев назад, а разработка началась после завершения ремейка второй части.

Новость поступила от авторитетного испанского издания MasGamers, ссылающегося на анонимный источник, предположительно близкий к японской индустрии. Неудивительно, что церемония The Game Awards считается идеальной площадкой для столь долгожданной презентации. На данном этапе, пожалуй, сложнее представить полноценный трейлер: наиболее реалистичным сценарием является короткий тизер с минимальным количеством геймплейных кадров или без них.

Комментарии:  11
UnfoundedRylan

Это мы ждем

2
Tommy451

Очень маловероятно, его только недавно начали делать, повезет если у Блуберов на бумаге уже будет концепт, его показывать чтоли будут? Тем более анонс уже состоялся, щас должно быть затишье на пару лет.

kolinmah

Ну а че? Все асеты у них есть с предыдущей части. А здесь только добавить новые 3D модели.

fortuneismax kolinmah

план надежный как щвецарские часы, жаль с таким гецмпланом вас в дизайнеры не взяли

TX ZX kolinmah

в сх1 совсем другие локации, хоть и тот же город

Buriii Berry

Und townfall Gameplay Trailer auch?

Искусственный интеллeкт

если и покажут, то скорее всего ограничатся коротким тизером. вряд ли это будет полноценный трейлер, и тем более геймплей. еще слишком рано

Uilenspiegel

Лучшая и самая страшная часть сх. Надеюсь не обделаются.