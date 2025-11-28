Ремейк Silent Hill могут показать на церемонии The Game Awards

По данным известного испанского журнала, считающегося особенно надёжным источником информации о японской игровой индустрии, ремейк Silent Hill может быть показан совсем скоро: предположительно, на церемонии The Game Awards 2025.

Таким образом, мероприятие, назначенное на 11 декабря, может дать возможность впервые по-настоящему оценить ремейк первой части исторической серии Konami, разработкой которого в настоящее время занимается Bloober Team, ранее выпустившая ремейк Silent Hill 2. Эта возможность кажется вполне правдоподобной, хотя некоторые считают, что сроки пока преждевременны, учитывая, что официальный анонс состоялся всего несколько месяцев назад, а разработка началась после завершения ремейка второй части.

Новость поступила от авторитетного испанского издания MasGamers, ссылающегося на анонимный источник, предположительно близкий к японской индустрии. Неудивительно, что церемония The Game Awards считается идеальной площадкой для столь долгожданной презентации. На данном этапе, пожалуй, сложнее представить полноценный трейлер: наиболее реалистичным сценарием является короткий тизер с минимальным количеством геймплейных кадров или без них.