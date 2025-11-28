Ремейк Silent Hill могут показать на церемонии The Game Awards

По данным известного испанского журнала, считающегося особенно надёжным источником информации о японской игровой индустрии, ремейк Silent Hill может быть показан совсем скоро: предположительно, на церемонии The Game Awards 2025.
Таким образом, мероприятие, назначенное на 11 декабря, может дать возможность впервые по-настоящему оценить ремейк первой части исторической серии Konami, разработкой которого в настоящее время занимается Bloober Team, ранее выпустившая ремейк Silent Hill 2. Эта возможность кажется вполне правдоподобной, хотя некоторые считают, что сроки пока преждевременны, учитывая, что официальный анонс состоялся всего несколько месяцев назад, а разработка началась после завершения ремейка второй части.
Новость поступила от авторитетного испанского издания MasGamers, ссылающегося на анонимный источник, предположительно близкий к японской индустрии. Неудивительно, что церемония The Game Awards считается идеальной площадкой для столь долгожданной презентации. На данном этапе, пожалуй, сложнее представить полноценный трейлер: наиболее реалистичным сценарием является короткий тизер с минимальным количеством геймплейных кадров или без них.
Это мы ждем
Очень маловероятно, его только недавно начали делать, повезет если у Блуберов на бумаге уже будет концепт, его показывать чтоли будут? Тем более анонс уже состоялся, щас должно быть затишье на пару лет.
Ну а че? Все асеты у них есть с предыдущей части. А здесь только добавить новые 3D модели.
план надежный как щвецарские часы, жаль с таким гецмпланом вас в дизайнеры не взяли
в сх1 совсем другие локации, хоть и тот же город
Und townfall Gameplay Trailer auch?
если и покажут, то скорее всего ограничатся коротким тизером. вряд ли это будет полноценный трейлер, и тем более геймплей. еще слишком рано
Лучшая и самая страшная часть сх. Надеюсь не обделаются.