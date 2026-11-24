Спустя более 27 лет после выхода на PlayStation оригинальная Silent Hill получила ещё один неофициальный нативный порт для ПК. Проект Silent Hill PC использует собственный движок и поддерживает Windows и Linux. Версия 1.0.0 уже доступна бесплатно.

Порт написан на C++20 и воссоздаёт поведение оригинальной игры, опираясь на общественный проект по её декомпиляции. Среди графических улучшений — трассировка лучей для теней, отражений и освещения, HDR, объёмный туман, динамическое освещение и сглаживание. Также реализовано экспериментальное ИИ-улучшение текстур с помощью Real-ESRGAN: их можно увеличить до четырёх раз, хотя разработчик рекомендует двукратное масштабирование.

Игроки могут выбрать графические настройки от оригинального оформления PlayStation до режима Ultra RTX. При этом автор стремится сохранить фирменную атмосферу Silent Hill с туманом и темнотой. Порт также поддерживает широкоформатные экраны, частоту кадров выше 60 FPS, практически мгновенную загрузку и настраиваемое управление.

Проект предлагает инструменты для модификаций: свободную камеру, просмотрщик карт, редактор Lua и средства изучения игровых ресурсов. Благодаря использованию Lua-скриптов моддеры смогут добавлять оружие, персонажей, предметы и события без изменения движка. Разработчик признался, что активно использовал генеративный ИИ, включая GLM 5.2 и Claude Opus 5.5.

Исходный код опубликован на GitHub под лицензией GPL-3.0-or-later. Для запуска требуется собственный образ оригинальной американской версии игры для PlayStation — NTSC USA v1.1 (SLUS-007.07); другие региональные версии пока не поддерживаются. Порт продолжает развиваться, а автор собирает отзывы пользователей Windows. Его не стоит путать с SH1PC — другим портом, основанным на декомпилированном коде игры и слое совместимости PsyCross.