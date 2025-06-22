Создатель оригинальной Silent Hill рассказал о том, что он хотел бы увидеть в ремейке от Bloober Team

Геймдиректор первой Silent Hill, выпущенной в 1999 году, Кэйитиро Тояма высказался о предстоящем ремейке, разрабатываемом Bloober Team и Konami. Несмотря на отсутствие прямого участия в проекте, он внимательно следит за процессом, поскольку игра когда-то была его детищем.
В одном из интервью Тояма сравнил свои ощущения с моментом, когда оригинальную игру адаптировали для кинопроката. Он вспомнил, как волновался, наблюдая за тем, как созданные им персонажи и атмосферные локации обретают новую жизнь в другом формате, даже без его непосредственного вмешательства.
Он подчеркнул, что возвращение франшизы стало реальным только благодаря преданности поклонников и работе разработчиков, которые сохранили интерес к серии на протяжении многих лет.
Это трогает до глубины души. Как и с фильмом, для меня ценно уже то, что история не забыта и продолжает развиваться. Наверняка меня что-то удивит. Хочется верить, что разработчики не побоятся экспериментов и неожиданных ходов.
Тояма считает, что у нынешних создателей гораздо больше инструментов для реализации идей - как в графике, так и в игровом дизайне. Однако это не отменяет сложностей: при переосмыслении классики придётся перерабатывать устаревшие механики, включая систему управления и логику взаимодействий.
Дата выхода ремейка Silent Hill на данный момент неизвестна.
Симпотичную медсестричку Лизу в страшненькую переделают. Полицейской Сибил прибавят лет 20-30 в возрасте. А из отважного Гарри сделают пугливого. Скриньте коммент.
Такие оригинальные, интересные мысли у тебя, вау
И не говори испортят красоту такую
Ты бы завязывал с комиксами и посмотрел для разнообразия лестницу Якова. Гарри не герой боевиков. А вообще в последней сцене с Лизой отвага из него так и прет ты в игру то хоть играл...
Сбудется моя давная мечта ура. // Алеша Щелоков
И моя, бро👍🤝 // Nvidia Power