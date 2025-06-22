Создатель оригинальной Silent Hill рассказал о том, что он хотел бы увидеть в ремейке от Bloober Team

Геймдиректор первой Silent Hill, выпущенной в 1999 году, Кэйитиро Тояма высказался о предстоящем ремейке, разрабатываемом Bloober Team и Konami. Несмотря на отсутствие прямого участия в проекте, он внимательно следит за процессом, поскольку игра когда-то была его детищем.

В одном из интервью Тояма сравнил свои ощущения с моментом, когда оригинальную игру адаптировали для кинопроката. Он вспомнил, как волновался, наблюдая за тем, как созданные им персонажи и атмосферные локации обретают новую жизнь в другом формате, даже без его непосредственного вмешательства.

Он подчеркнул, что возвращение франшизы стало реальным только благодаря преданности поклонников и работе разработчиков, которые сохранили интерес к серии на протяжении многих лет.

Это трогает до глубины души. Как и с фильмом, для меня ценно уже то, что история не забыта и продолжает развиваться. Наверняка меня что-то удивит. Хочется верить, что разработчики не побоятся экспериментов и неожиданных ходов.

Тояма считает, что у нынешних создателей гораздо больше инструментов для реализации идей - как в графике, так и в игровом дизайне. Однако это не отменяет сложностей: при переосмыслении классики придётся перерабатывать устаревшие механики, включая систему управления и логику взаимодействий.

Дата выхода ремейка Silent Hill на данный момент неизвестна.