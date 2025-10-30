Создатели Layers of Fear, Cronos: The New Dawn и ремейков Silent Hill - студия Bloober Team отмечает своё 17-летие

Польская студия Bloober Team, известная своими психологическими хоррорами, отпраздновала 17 лет с момента основания. За это время команда превратилась из небольшой независимой группы в одного из самых узнаваемых разработчиков в жанре ужаса. В официальном обращении к фанатам разработчики поблагодарили игроков за многолетнюю поддержку и отметили, что именно благодаря ей студия смогла пройти столь длинный путь.

Команда Bloober Team была создана с одной целью: создавать незабываемые впечатления в жанре ужасов. Сегодня мы продолжаем это путешествие благодаря вашей неизменной поддержке! За вас, фанаты ужасов!

За годы работы Bloober Team создала целую коллекцию проектов, ставших эталоном атмосферного ужаса, включая Layers of Fear, Observer, Blair Witch, The Medium и ремейк Silent Hill 2. Особое внимание в сообщении студия уделила своей последней работе — Cronos: The New Dawn, получившей похвалу за мрачную атмосферу и оригинальную механику путешествий во времени, благодаря которой игра выделяется на фоне других хорроров.

Bloober Team подчеркнула, что не собирается останавливаться на достигнутом. В стенах студии уже кипит работа над несколькими крупными проектами. Среди них самым ожидаемым для игроков остаётся ремейк первой Silent Hill, официально анонсированный летом этого года и обещающий вернуть легендарный город кошмаров в новом техническом исполнении.