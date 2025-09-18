Вот как может выглядеть ремейк культовой Silent Hill от Bloober Team: фанат выпустил демо хоррора на Unreal Engine 5

Этим летом Konami и Bloober Team порадовали поклонников хорроров: студии подтвердили, что готовят обновлённую версию самой первой Silent Hill. Увы, анонс прошёл без кадров геймплея, а значит полноценной демонстрации можно ждать ещё не скоро. Тем временем энтузиаст показал, каким мог бы быть проект на современном движке, и уже дал пощупать атмосферу туманного городка.

YouTube-блогер под ником Khadyko выложил короткую демоверсию на Unreal Engine 5, посвящённую легендарной головоломке с пианино из первой Silent Hill. Это небольшой, аккуратно собранный эпизод без боёвки. В нём игрок исследует школьные помещения, где нужно прислушиваться к звукам, подбирать ноты. За счёт современного освещения, густого «живого» тумана, детализированных материалов и правильной работы со звуком знакомая сцена ощущается неожиданно свежо и убедительно.

Важно понимать: это неофициальная работа одного автора, не связанная с Konami. Из-за статуса фанатского проекта демку могут оперативно убрать, поэтому она распространяется «как есть», без гарантий долгой доступности. Но именно в этом и ценность затеи: это редкая возможность уже сейчас прикинуть, как может смотреться ремейк первой Silent Hill на UE5 — с упором на мрачную атмосферу и тактильное взаимодействие с окружением. Тем более, что Bloober Team уже показывала, как уверенно чувствует себя на этом движке в недавнем ремейке Silent Hill 2.

Поклонникам классики такая реконструкция позволит ещё раз оценить силу культовой сцены: когда тревога рождается не от монстров в кадре, а от пустых коридоров, скрипа клавиш и собственного воображения. А тем, кто ждет официальный ремейк, демо служит хорошим индикатором того, каких визуальных и акустических высот можно добиться при бережном подходе.