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Silent Hill 19.02.2009
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 360 оценок

Возвращение в туманный мир: Bloober Team работает над ремейком самой первой Silent Hill

butcher69 butcher69

Konami официально подтвердила, что студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, разрабатывает ещё одну игру во вселенной Silent Hill. Об этом стало известно в рамках трансляции Konami Press Start.

Впервые о сотрудничестве Konami и Bloober Team стало известно ещё в феврале, когда компании объявили о партнёрстве для создания проекта на основе франшизы японского издателя. Теперь подтверждено: это действительно новая игра Silent Hill.

Геймеры требуют от Konami и Bloober Team выпустить ремейки первой Silent Hill и Silent Hill 3

Подробностей о проекте пока нет. Однако фанаты заметили, что во время анонса игра сопровождалась знакомой музыкальной темой — что может указывать на ремейк первой части хоррора. Konami пока не раскрывает ни название проекта, ни сроки его выхода.

Чуть позже, Konami подтвердила, что речь идет именно о ремейке самой первой главы культовой серии хорроров.

55
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
hKKK33

Появилась игра, которую я жду больше чем GTA 6 и TES 6

9
Alexander Soul

Мурашки по коже пробежали когда услышал знакомую музыку и только я подумал про ремейк и тут бац

6
Wing42

О, а вот это хорошая новость. Это мне нравится.

5
UralGames83Ru

Желаю удачи, вторая получилась отличной!

5
BigTrain

Супер! Ребята показали хай класс в СХ2Р. Жду с нетерпением!

4
WretchedQuenby

красавцы, 2-й ремейк шикарен, и 1-й думаю тоже будет отличной !!!!!!!!!!!!

4
ViksOne

Ждём, как и все остальные части

3
Punisher1

Всë ловэ пошло после ремейка 2ки . Логичнее всего делать оригинал ибо он неиграбелен фактически сейчас устарел технически

2
Satana Mogila

Не играбелен это слишком сильное слово

1
Ely Maze

ну после двойки прям логично что делали бы первую часть так как если начинать делать ремейк например тройки без первой части ну не как нельзя

1
BluntZebulon

Всё там играбельно. Проходил на эмуле

4
Alarmsy

Топ 2 инфа после Ре: Реквием

2
The Ryan

Отлично, жду от них все 4 части — потом набьют руку на самостоятельную часть. Может даже гордо 5 частью назовут!

1
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