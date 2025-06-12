Возвращение в туманный мир: Bloober Team работает над ремейком самой первой Silent Hill

Konami официально подтвердила, что студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, разрабатывает ещё одну игру во вселенной Silent Hill. Об этом стало известно в рамках трансляции Konami Press Start.
Впервые о сотрудничестве Konami и Bloober Team стало известно ещё в феврале, когда компании объявили о партнёрстве для создания проекта на основе франшизы японского издателя. Теперь подтверждено: это действительно новая игра Silent Hill.
Подробностей о проекте пока нет. Однако фанаты заметили, что во время анонса игра сопровождалась знакомой музыкальной темой — что может указывать на ремейк первой части хоррора. Konami пока не раскрывает ни название проекта, ни сроки его выхода.
Чуть позже, Konami подтвердила, что речь идет именно о ремейке самой первой главы культовой серии хорроров.
Появилась игра, которую я жду больше чем GTA 6 и TES 6
Мурашки по коже пробежали когда услышал знакомую музыку и только я подумал про ремейк и тут бац
О, а вот это хорошая новость. Это мне нравится.
Желаю удачи, вторая получилась отличной!
Супер! Ребята показали хай класс в СХ2Р. Жду с нетерпением!
красавцы, 2-й ремейк шикарен, и 1-й думаю тоже будет отличной !!!!!!!!!!!!
Ждём, как и все остальные части
Всë ловэ пошло после ремейка 2ки . Логичнее всего делать оригинал ибо он неиграбелен фактически сейчас устарел технически
Не играбелен это слишком сильное слово
ну после двойки прям логично что делали бы первую часть так как если начинать делать ремейк например тройки без первой части ну не как нельзя
Всё там играбельно. Проходил на эмуле
Топ 2 инфа после Ре: Реквием
Отлично, жду от них все 4 части — потом набьют руку на самостоятельную часть. Может даже гордо 5 частью назовут!