Возвращение в туманный мир: Bloober Team работает над ремейком самой первой Silent Hill

Konami официально подтвердила, что студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, разрабатывает ещё одну игру во вселенной Silent Hill. Об этом стало известно в рамках трансляции Konami Press Start.

Впервые о сотрудничестве Konami и Bloober Team стало известно ещё в феврале, когда компании объявили о партнёрстве для создания проекта на основе франшизы японского издателя. Теперь подтверждено: это действительно новая игра Silent Hill.

Подробностей о проекте пока нет. Однако фанаты заметили, что во время анонса игра сопровождалась знакомой музыкальной темой — что может указывать на ремейк первой части хоррора. Konami пока не раскрывает ни название проекта, ни сроки его выхода.

Чуть позже, Konami подтвердила, что речь идет именно о ремейке самой первой главы культовой серии хорроров.