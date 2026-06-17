Вышла неофициальная нативная ПК-версия оригинальной Silent Hill

Моддер SlickAmogus выпустил первую публичную версию неофициального нативного ПК-порта первой игры Silent Hill, вышедшей на PSX в 1999 году. Это позволит вам пройти Silent Hill на ПК без необходимости использования эмулятора.

Эта первая публичная версия позволит вам пройти игру от начала до конца. Игровой 3D-мир отображается корректно. Текстурированные локации, туман, эффекты частиц, деревья, здания, фонарные столбы и геометрия земли выглядят так, как и должны.

Передвижение игрока теперь полностью функционально. ПК-версия поддерживает корректную ходьбу и бег на основе коллизий, а коллизии со стенами работают хорошо в большинстве ситуаций. Определение высоты пола и движение по лестнице также работают корректно.

Боевая система тоже в хорошем состоянии. Пистолет, охотничья винтовка и дробовик работают как следует. Оружие ближнего боя также может поражать врагов, как и ожидалось. Кроме того, некоторые анимации персонажей, похоже, работают корректно. К ним относятся анимации освобождения, анимации смерти и последовательности захвата врагов.

Единственные серьёзные проблемы касаются бензопилы и отбойного молотка, которые по-прежнему работают некорректно. Некоторые визуальные эффекты боссов также нуждаются в доработке. Звук иногда может некорректно зацикливаться. Финальные кат-сцены также глючат. Так что игра ещё не на 100% идеальна. Тем не менее, она полностью играбельна от начала до конца.

Стоит отметить, что версия для ПК поддерживает высокие разрешения, высокую частоту обновления и неограниченную частоту кадров.

Вы можете скачать неофициальный ПК-порт Silent Hill по этой ссылке.